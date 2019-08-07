時代力量立委高潞以用日前因助理涉嫌未利益迴避，申請經濟部補助400萬元，遭時力黨中央停權，並建請黨代表大會開除黨籍。針對未來高潞立委遺缺，傳出將由台大經濟系教授鄭秀玲遞補，鄭秀玲今傍晚發出聲明，正面臨巨大挑戰的時刻，願意秉持初衷，不計個人毀譽，希望能再度為公民社會監督的力量。

鄭秀玲傍晚透過時力立院黨團臉書發表聲明，鄭秀玲說，當前執政團隊在內政上確實仍有改善的空間；此國際政治經濟情勢詭譎的關鍵時刻，若國內政治人物能花更多心力於提升人民福祉，從理性客觀的政策規劃出發，減少內耗於個人利益的算計與鬥爭，則實為國家發展之良機。

對於立委任期僅剩下4個月，鄭秀玲說，願意以財經專業和良知貢獻社會，下會期審查明年度的總預算時，希望納稅人的錢能更有效率地運用，為專注於立委工作不打算參與黨務和輔選。

鄭秀玲表示，擔任立委後將邀請財經專家學者和銓敘部共同來檢視和評估年金改革的成效，供新總統未來施政參考；此外，也會與公民團體合作探討12年國教、考招制度、產學合作、人口老化和少子化等議題，希望弱勢家庭有公平受教機會，更多年輕人有高薪工作，老少能得到照護和照顧。

(中時 )