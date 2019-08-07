108學年指考今（7）日放榜，國立金門大學指考名額166名，共錄取166名高中畢業生，外加2名原住民身份學生，合計錄取168名，招生額滿外，錄取考生平均分數更較去年大幅進步逾10分。

另外，8月6日放榜的四技二專聯合登記分發，金大共計招收60個名額，結果錄取60位高職畢業生，同樣招生額滿，在各招生管道的表現亮眼，顯示辦學成效廣受考生和家長肯定。

依大學考試入學分發委員會資料顯示，今年指考有63校共1874個系提供3萬4576個名額，最終有4萬2604人完成志願登記，錄取率達81.16％。

金大校長陳建民表示，金大在108學年度共有17個學系招收日間部學士班一般生，所有招生管道加總名額共計742名。金大為鼓勵新生報到，將於8月24日下午2點分別在台北與高雄，以及8月25日下午2點在台中，共舉辦3場新生入學說明會，讓學生和家長對金大教學資源和現況有更多了解。

各地舉辦地點：北部地區於「台北車站樓上6樓」、南部地區於「蓮潭國國際會館4樓大禮堂」、中部地區於「台中金典酒店13樓金典廳」。

金大表示，指考階段未錄取的考生，可報考該校進修部，包含觀光管理學系、企業管理學系、運動休閒學系、國際暨大陸事務學系及社會工作學系。報名截止日期為8月12日，詳情可洽082-312734馮小姐。

(中時 )