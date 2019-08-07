台中市政府7日舉辦「友善台中-無障礙願景沙龍」，邀請身心障礙代表出席，傾聽他們的聲音，作為市政參考。副市長楊瓊瓔表示，以往市府政策是由上而下，希望透過沙龍座談會，聆聽身障朋友真正的需求與意見，讓台中成為更友善的城市。

社會局舉辦「友善台中-無障礙願景沙龍」，邀請自立生活有成的身心障礙代表，包括黃乃輝、陽靖、許世皇、周玉茹、楊正宇、張至鎮等人出席，由楊瓊瓔主持，與社會局長李允傑共同傾聽身障朋友的聲音。

楊瓊瓔表示，以往政策是由上而下，不一定能真正符合身障朋友的需要，因此市府舉辦沙龍座談會，聽聽真正的需求，以達到加乘效果，讓台中成為更宜居及友善的城市。

李允傑說，身障朋友在生活中可能會遇到困難，例如交通、求學、就業等方面，透過沙龍座談會，可深入了解身障朋友所遇到的問題，能立即解決的問題就即刻解決，無法立即解決的問題就由市府召開跨局處會議協調，以提供身障朋友更好的服務，未來也會陸續舉辦相關沙龍活動，傾聽更多身障朋友的聲音。

(中時 )