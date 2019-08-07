新北市新聞局推出全新線上節目「為民侯Sir」。（譚宇哲翻攝）

新北市府推出全新線上節目「為民侯Sir」，由市長侯友宜帶領環保局長劉和然及警察局長陳檡文親上火線，透過直播與民眾談市政議題，節目昨晚上6時30分在「侯友宜」、「我的新北市」、「新北i環保」及「新北市政府警察局」4個臉書粉絲專頁同步直播，暢談「機車排氣管噪音取締」政策，吸引2.4萬人次觀看。

節目一開播，線上民眾紛紛提出「請強力執行改裝排氣管取締。早也吵，晚也吵！吵死人了！」、「如果不能裝，為什麼可以賣？」、「噪音車檢舉後，三個月內不去驗車，在路上又被檢舉，是算一次還是很多次？」、「謝謝警察局和環保局的努力，最近明顯感覺到晚上安寧許多」等意見，侯友宜及2位局長也線上即時回應解答。

錄完節目後侯友宜笑說，局長們很專業，表現很好，以後派局長上鏡頭面對民眾就可以，他也想當主持人在鏡頭內外跳來跳去就好。

新北市新聞局長蔣志薇表示，新聞局6月啟用直播錄影棚，是地方政府的第一座，她認為，線上社群早成為和民眾溝通的主要渠道，政府宣傳施政，不一定要透過綜藝化的手法，透過活潑的影音與直播，誠懇的進行政策溝通，民眾一定能感受到，希望強化市府在自媒體與社群行銷，為新北市政行銷及政策宣導帶來新思維。

(中時 )