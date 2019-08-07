籃球協會今天召開SBL球團會議，會中敲定了8月30日選秀會，新球季12月14日在台北和平籃球館開打，雙洋將制度依舊，但身高上限400公分、月薪總和必須在2萬美元以內。

今日出席的球隊分別是裕隆、璞園、台啤、台銀、金酒(金門酒廠贊助至8月底)，經過1個半小時討論後有了初步決議，選秀會訂在月底，希望能讓大學畢業生或是還沒畢業的球員能盡快決定是否踏入SBL。

賽季方面，籃協已經找到和平籃球館、桃園巨蛋以及彰化體育館當作球季比賽場館，12月14日在和平籃球館點燃戰火，但以往開幕戰都是安排上季總冠軍，新賽季由於富邦勇士出走，所以開幕戰肯定會是由別的組合，創下台灣籃壇新紀錄。

賽制部分，新球季將改為上下半季，每支球隊上下半季各打4個循環共計40場比賽，整季共80場賽事，上下半季各會產生1個冠軍隊伍，如果上下半季都是同一支球隊奪冠，那麼季後賽將由整季戰績第二與第三的球隊打5戰3勝制，勝出球隊帶著1敗的劣勢再挑戰上下半季冠軍隊；如果上下半冠軍不同球隊的話，由兩支球隊直接進行7戰4制的總冠軍爭奪戰。

至於洋將的規範，籃協理事長謝典霖表示，由於達欣與富邦勇士都已退出SBL，新賽季只剩5隊參加，因此今天的球團會議代表都希望以保障本土球員出賽為主，所以縮限了洋將的身高以及薪資，但2萬美元的限制是純薪資，不包含給經紀人和住宿，而這部分必須等到兩周後的會議才能決定。

謝典霖說，體育署過去兩季都有補助球團洋將薪資和宣傳各150萬元，現在是希望體育署能夠增加補助金額，畢竟目前的5支球隊願意繼續打SBL已屬難得，至於宣傳的部分，球團希望能回歸到籃協來主導，球隊只要專心比賽就可以。

在談到電視轉播與宣傳的議題，謝典霖表示，希望能與有興趣轉播的媒體一次簽訂3年合約，如果成行的話，也就是說5支球隊未來3年都不會離開SBL，宣傳部分仍將是1年1談。

(中時電子報)