裙襬搖搖高爾夫基金會會長王政松表示，要把比賽辦成「台灣最吸引人的賽事」。（圖／裙襬搖搖高爾夫基金會提供）

2019台灣裙襬搖搖LPGA將於10月31日至11月3日在林口美麗華高爾夫球場展開，這項比賽被譽為高球界最美麗的戰爭；今年賽事更名為「台灣裙襬搖搖LPGA」，不僅聚集當今女子高壇世界級好手同場競桿，大會東道主、裙襬搖搖高爾夫基金會會長王政松，今（7）日於記者會表示，希望決賽日當天觀眾人數能破5萬人，一舉超越日、韓紀錄。

王政松解釋，今年裙襬搖搖賽事邁入第9年，成為體育署精選的「台灣品牌國際賽事」，因此正式把「台灣」的名稱放在最前面，成為「台灣裙襬搖搖LPGA」，要把台灣行銷到全世界。

裙襬搖搖賽事一直在尋求創新，王政松指出，今年大會還締造一項世界紀錄，即邀請台灣業餘高球隊的志工來認領、認養每個球洞。而這不僅可讓球隊成員近距離接觸世界級球星，更能在梯台插上球隊的隊旗，以提升榮譽心與參與感，屆時球友們也會廣邀親朋好友進場觀戰，有助於推廣高球運動。

王政松說，為了鼓勵更多民眾來關心高球運動，裙襬搖搖團隊今年將打造「台灣最吸引人的賽事」，擴大舉辦現場贈獎活動，球迷只要進場就有精美伴手禮。他說，希望4天觀眾累計7.5萬至8萬人次，最後一天更達到5萬人，一舉超越日韓、稱霸亞洲，去年決賽日觀眾人數則為3.2萬人。

參賽球星邀請方面，王政松說，去年在大溪舉辦的比賽深獲LPGA選手的好評，無論是人情味、賽事規劃或飲食，都讓她們讚不絕口！今年預計仍會邀請世界排名前62位的選手參戰，相信大部分好手都會來。另外保留5個名額給台灣TLPGA選手、5個名額為旅外排名前5位的好手，還會有一些國內選手名額。至於前球后曾雅妮因受到傷勢困擾，近況不是很好，是否參賽尚未確定。

此外，應邀致詞的立法院長蘇嘉全也盛讚裙襬搖搖賽會的成功，稱許王政松因舉辦賽事而讓世界看到台灣，更引領台灣高球運動走向世界。

(中時 )