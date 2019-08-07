美國五角大樓監察長( Inspector General)週二發布的季度報告，看似已滅亡的伊斯蘭國武裝團體(ISIS)，隨著美軍在敘利亞駐軍規模的縮小，似乎正在捲土重來。報告稱，在4月1日至6月30日期間，IS 逐步蠢動，從敘利亞境內的領土，又擴張到伊拉克。

軍事網(military.com)報導，雖然反恐軍隊在兩年前拔除了全部的IS佔領城鎮，但是IS僅是化整為零到偏僻地區藏身，隨著美軍逐步離開，提供給敘利亞民主力量（SDF）的支援也變少，反恐防線也變得薄弱。

IG報導認為，美軍在離開之際，需要保留更多的資源，提供SDF足夠訓練和裝備，以應對IS的可能死灰復燃。

該報告警告說，假如美國的影響力減弱，SDF可能被迫倒向俄羅斯或大馬士革政權，他們必須為自己的生存，尋找美國以外的替代夥伴關係和資源。

其實相似的話，以色列人曾說過，以色列國防軍就評論：如果SDF被美國拋棄，他們必然轉向俄羅斯人或敘利亞總統巴沙爾阿薩德政權。

報告指出，一但敘利亞的IS集團復燃，很可能會蔓延到伊拉克，這將嚴重影響伊拉克正在進行的復興與重建。負責監督伊斯蘭國戰鬥的「堅定決心行動聯合特遣部隊」(CJTF-OIR)的指揮官說：「儘管伊拉克安全部隊的戰鬥力比過去幾年有所提高，但是在偏遠地區仍然難以有效控制，IS在那些地方重建中，而伊拉克部隊還沒有能力消滅他們。」

這份報告沒有說明美國在敘利亞還剩多少部隊，不過川普總統在去年12月份，宣布打算從敘利亞撤軍時，外界普遍認為，美國駐敘利亞部隊人數估計約為2000人，主要是特種作戰部隊。

當地報導稱，現在美軍在敘利亞的人數降到1000人，華盛頓郵報本週在一份報告中，也引用了相同數字。

IG報告指出，IS支持者和家屬，仍盤据在敘利亞東北部哈賽克省(Hasakah)的艾爾-哈洛鎮(Al-Hawl )，有一說認為，人數可能還有4萬5千人。

(中時電子報)