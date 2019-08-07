北港鎮朝天宮媽祖廟與笨港文教基金會，7日在朝天宮廟埕舉辦「笨港成年禮，做16歲過七娘媽亭」活動，200餘名年滿16歲學子，依古禮過七娘媽亭，象徵羽翼已成，日後必需為自己的行為負責任。

笨港成年禮由朝天宮僧侶、雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭永義等人共同主持，200餘名學生首先進行「過七娘媽亭」儀式鑽過七娘媽亭，再由來賓拿下學生脖子上的「銅錢項鍊」，代表「脫絭」已成，小孩已長大成人。

隨後有父母親或祖父母陪同的學生，依序跪拜父母、祖父母並獻上孝親桃，單親家庭的蘇姓學生感謝媽媽辛苦工作維持家計，眼眶含淚說「媽媽我愛妳」；隔代教養的林姓學生說「阿公阿嬤我長大了，換我來照顧您們」。

蕭永義表示，成年禮是台灣社會傳統習俗，俗稱「作16歲」或「脫絭」，道教信仰中七娘媽是生育兒女、守護兒童的女神，有36婆姐（鳥母）代為照護，古代以銅錢或鎖片串掛嬰兒身上，年滿16歲時舉行「出鳥母宮」儀式後取下，即「脫絭」。

笨港文教基金會董事長謝奇峰指出，成年禮是我國淵源已久的古禮，稱為「加冠及笄」，禮記中記載「冠者，禮之始也」，「男子20而冠，女子15及笄」，成年禮具有薪火相傳與為自己行為負責的教育意義，現今倫理道德日益淡薄，值得加以推廣。

(中時 )