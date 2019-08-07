新北市吳先生與洪小姐不怕鬼月和農民曆忌嫁娶等傳統，在昨天七夕情人節到永和戶政事務所登記結婚。（譚宇哲翻攝）

今天是七夕情人節，雖然適逢鬼月加上農民曆忌嫁娶，新北市截至晚間6點仍有34對新人選擇在七夕這天登記結婚曬恩愛，知名部落客Jamie也到新店戶所與老公登記結婚，她說，今天剛好是2人交往一周年，剛好遇上七夕情人節，覺得格外浪漫，特別趕來登記。

新北市民政局戶政科長顏耀明表示，因應七夕情人節，新北市各戶所特別打造浪漫七夕結婚拍照專區，像是永和戶所搭造俏皮鵲橋背景，搭配喜鵲造型的彩色汽球；林口戶所手工繪製3D愛琴海壁畫作為打卡專區；中和戶所更自製「幸福扭蛋機」，內藏七夕「幸福靈籤」，讓新人們充滿驚喜感。

除了新莊戶所的歐式花園佈景、三重戶所的地中海等西式背景的結婚專區，板橋、中和、三峽戶所則有中國風懷舊的復古佈景，並提供鳳冠霞披等中式的復古服裝，讓喜歡中式古禮的新人們有另一種選擇。

顏耀明說，往年在特殊節日中，七夕情人節總是最少人結婚，因去年七夕是農民曆宜嫁娶日，所以有高達71對新人不畏鬼月登記結婚，但今年七夕是農民曆忌嫁娶日，登記結婚的新人則大幅減少。

永和戶所新人洪小姐笑說，選在今天登記結婚，是因為老公曾在七夕情人節浪漫示愛，送她滿滿一整箱禮物，每件禮物都藏有一張小卡片，所有卡片組合起來是一句愛的誓言「往後我會陪你一輩子」，讓她決定與老公相伴一生。

(中時 )