2022世足亞洲區第2輪資格賽將於9月5日開踢，分到B組的中華男足於台北田徑場首戰約旦，門票今天開始預售。但因尼泊爾主球場還在整修，9月10日對中華隊可能在台北先踢，加上10月15日在高雄迎戰澳洲，中華隊可能以連3主場揭開系列賽，對戰績、行銷都是利多，就等亞足聯（AFC）正式敲定。

中華男足本次世足資格賽與澳洲、約旦、科威特、尼泊爾同組，由於過去不曾在國際賽贏過這4隊，苦戰難免。但尼泊爾的達薩拉斯球場正在整修，據稱最快11月才能完工，9月5日對科威特、10日對中華隊都無法按抽籤結果於主場進行。

對此，尼泊爾足協已行文中華足協，盼將雙方的主場比賽對調，也就是改成9月在台灣、明年3月於尼泊爾踢，足協與中華男足教練團都樂觀其成。不過AFC尚未確認，足協今天只能先啟動9月5日戰約旦售票，10日再等等。

據了解，中華隊教練團認為，目前國內聯賽正進行中，9月不用遠征尼泊爾，2連戰能將主場優勢發揮到最大，加上10月只有1場在高雄對澳洲，行銷宣傳也能一鼓作氣。至於明年3月客場對尼泊爾，屆時聯賽休兵，中華隊集訓也方便，就全力備戰這場比賽。

如果尼泊爾主場工程持續延宕，會否連明年3月的主場也被迫放棄，重演中華隊在上屆亞洲盃資格附加賽對東帝汶、兩回合都於台灣踢的情況？但以目前尼泊爾與科威特喬場地的情況，國際足總（FIFA）並不支持主客兩戰變成同一國主場，可能性不高。

按照原訂賽程，尼泊爾9月5日主場對科威特，11月19日換成客場，但主場到11月也未必能趕上，尼泊爾原本提案是放棄9月主場，也到科威特踢。只是FIFA不准，要求是役安排在第三地，地點尼泊爾足協仍在尋覓中。

即使無法主客場台灣全包，但若真排在第三地，一來尼泊爾沒有真的主場優勢，二來中華隊不用去海拔1400公尺的加德滿都，也是利多。姑且不管3月情況，中華隊若能把握連3主場的起手式，系列賽先下手為強，絕對是好消息。

(中時電子報)