裙襬搖搖高爾夫基金會連續9年舉辦國際賽事，今年則是台灣裙襬搖搖LPGA的第3年，也是與美國LPGA所簽合約的最後一年。明年還會續辦嗎？王政松今（7）日笑說：「沒看到LPGA的高層來找我嗎？不就是要談這個。」至於是否有意願再辦？他說：「應該有8、9成吧！」也就是球迷可以放心了。

王政松說，千萬不要忽視體育賽事，這是展現台灣軟實力最好的機會。尤其台灣裙襬搖搖LPGA透過轉播將有170餘國能夠看到，希望各界共襄盛舉，和他一起來支持高球運動。球迷到時則踴躍進場，這些就是給他、給選手、給高球運動最有力的支持。

王政松深信：「這是我們能好好推銷台灣的機會，需要大家一起來參與，讓全世界看到台灣是一個熱愛高爾夫的寶島。」他很感謝體育署、新北市、台北市、桃園市、屏東縣政府的協助；以及連續數年支持裙襬搖搖信念的夥伴，包括中國信託、長榮航空、中華電信等眾多贊助商共襄盛舉。

裙襬搖搖不僅是球技的競爭，也富含藝術氣氛，每一屆球場都有精心設計的裝置藝術成品。王政松還說：「先容我賣個關子好嗎？等接近一點再來透露。」言下之意，到時一定精采可期，絕不會讓球迷失望。

對於今年的賽事主辦單位很有信心，將全力打造成「台灣最吸引人的賽事」，推出前所未見的現場觀賽贈獎活動，以及大型夢幻裝置藝術，與場內女將們相互輝映。歡迎球迷攜家帶眷進場觀賽，除了近距離直擊世界級球星，更有機會將超值好禮帶回家。

裙襬搖搖賽事預計9月初起，在全台 的ibon售票系統開賣。球迷亦可鎖定裙襬搖搖臉書粉絲頁及官方網站，主辦單位將不定期公布最新現場抽獎活動資訊，球迷們別錯過這場台灣最吸引人的賽事。

(中時 )