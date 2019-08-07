博恩被爆料私下言論內容。(取自PTT)

知名網路脫口秀《博恩夜夜秀》主持人曾博恩近日惹出失言風波，被爆出他私下調侃鄭南榕玩過頭，遭製作單位薩泰爾娛樂暫停一切合作，引發網路正反兩極聲浪。

薩泰爾娛樂日前發出聲明，宣布終止與藝人曾博恩之合作，「經觀眾提出，針對本公司藝人『曾博恩』私下於酒吧俱樂部發表對鄭南榕先生言語調侃之指責，適逢節目約滿，曾先生本人正值休假與籌備婚事，本公司仍試圖與當事人進行事實查核與其他相關討論。期間，薩泰爾娛樂除已約定之必須處理事項外，將暫時停止與曾先生一切製作合作，並停止其一切職權。」

而聲明中所提及鄭南榕言語調侃之指責，據悉，為博恩在酒吧俱樂部活動串場時，開玩笑稱我們在陽間燒的東西，在陰間都會出現一份，那陰間是不是有兩個鄭南榕？遭觀眾抗議。

對於博恩開鄭南榕玩笑風波，網友意見不一，有人聲援博恩，「1450可兇的 不准你批評他們的神」、「1450真的可怕，立場不同就批鬥了呢，批評朝廷可是會砍頭的」、「崩潰三小，有必要神格到玩笑都不能開嗎」、「調侃慈湖那位都很ok，鄭南榕不行」，但也有人認為博恩玩笑真的開過頭，「是蠻幽默喇，但是這種不長眼被戰活該」、「這跟神格無關吧，你是任何白恐受害者家屬被這樣調侃實際上都不舒服」。

(中時電子報)