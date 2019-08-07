曾沛慈今辦新專輯分享會。（亞神提供）

曾沛慈今辦新專輯分享會。（亞神提供）

曾沛慈7日舉辦新專輯《謎之音》分享會，適逢七夕情人節，她曾於去年初傳車內激吻王家梁，之後又被爆與在美國認識的圈外華裔男生短暫交往一個月，情路看似不寂寞，今堅決表示自己單身了3個七夕，且一直希望遇到真命天子，偶爾還會為情事禱告，甚至不排斥相親，認為「面對面比較真實」。

分享會選在情人節舉辦，曾沛慈自嘲沒人追：「我這麼美，怎麼沒有人追我。」否認去年的「美國男友短命戀」爆料，無奈喊話：「叫爆料者來跟我對質。」對於理想男人標準，曾沛慈認為一定要「成熟有智慧、長得像孔劉」，至於另一半身材？曾沛慈搞笑回：「我練好就好，男生真的不用身材好。」提起相親，她抱怨親友都幫姊姊、妹妹物色對象相親，唯獨自己總被忽略，「可能大家都覺得我是藝人，圈外人比較難接受」。

她今分享多首新歌，感性表示：「這張專輯算是我的告白，在這個圈子不太敢把內心展開，我當成最後一張在做了啦！」透露日前播新歌〈怎麼能這樣〉給63歲母親搶先聽，媽媽聽完後靜默超過十秒鐘，隨後感動落淚地對她說：「厚！妳這首歌喔。」曾沛慈沒多問母親回憶起什麼事：「她可能想到年輕時的事，其實我滿開心看到媽媽哭，因為我征服了媽媽。」

此外，由同門師姐徐佳瑩（LaLa）為她作曲的新歌〈謎之音〉，近日被網友批評她唱得很像LaLa的風格，曾沛慈反倒開心：「我覺得是好事，像她沒有不好啊，她在我心目中是排名很高的歌手，想到她唱歌的技巧，被這樣講反而是種鼓勵，（批評）打不倒我的。」

(中時 )