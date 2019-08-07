彩虹藝術公園周邊雜草叢生，無人管理，台中市議員張耀中7日痛批，彩虹眷村是被遺忘了嗎！（黃國峰攝）

台中市議員張耀中（前）、春社里長李志洋（右）、春安里長閻新懃（中）7日指出，彩虹眷村周邊雜草叢生，盼台中市政府好好整體規劃，繁榮地方。（黃國峰翻攝）

彩虹眷村是被遺忘了嗎？台中市議員張耀中7日指出彩虹藝術公園周邊雜草叢生、還出現垃圾，環境已多日未派人清掃整潔，痛批整個彩虹眷村陷入一個無主管機關的情況？彩虹眷村讓市政府遺忘、放棄了嗎？南屯區公所表示，建設局已請保固廠商進場除草，預計8日完成，公所將加強督促廠商辦理清潔維護，維持優良環境。

台中市議員張耀中7日指出，因為前往彩虹眷村對面的新完工的太陽能式候車亭勘察時，發現候車亭旁雜草叢生、還出現垃圾，再進一步往彩虹眷村公園周邊看看，發現雜草漫漫，環境已多日未派人清掃整潔。

張耀中表示，彩虹眷村從前市長胡志強時代就開始規劃保留，林佳龍也幫彩虹爺爺整修屋頂，規劃周邊環境，歷任市長皆對彩虹眷村管理維護，彩虹眷村也獲國際知名旅遊指南孤獨星球所著的「世界的祕密奇跡」推薦為世界多個值得探訪的景點，說是門戶或者台中意象也不為過，怎麼市府換人當家之後，彩虹眷村似乎就像前妻的孩子，放任它自生自滅？

彩虹眷村為處春社里與春安里之間，二位里長李志洋和閻新懃皆表示，彩虹眷村是他們二里間的重要文化資產，盼台中市政府好好整體規劃，繁榮地方。

張耀中建議，彩虹藝術公園因面積小於一公頃，建設局目前委由南屯區公所代管，未來109年希望公所不要用最低標發包管理維護的標案，以免讓文化資產的價值被最低標的維護能量破壞殆盡。

台中市南屯區公所表示，公所自107年度起以最有利標方式辦理招標，規劃維護契約採駐點方式辦理，公所再派員至現場巡查；彩虹藝術公園去年達250萬人次參觀，參觀人次有逐年提升趨勢，公所將加強督促廠商辦理清潔維護，維持優良環境。此外，針對彩虹藝術公園內彩虹小花海雜草部分，建設局已請保固廠商進場除草，預計8日完成。

(中時 )