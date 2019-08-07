華山基金會7日舉辦七夕「老愛點亮幸福」的Party，其中93歲王爺爺、76歲吳奶奶結婚25年，吳奶奶來自印尼，48歲來台鐵工廠上班，朋友介紹和王爺爺相識。如今王爺爺最愛吃吳奶奶下廚的印尼咖哩飯，2人愛情也傳為佳話。

吳奶奶早年在印尼生活，喪偶後失去重心，為了討生活在48歲時來台，並在龍潭的1間鐵工廠工作。後來經過朋友介紹，認識當時68歲的王爺爺，2人相識相戀，覺得對方體貼、窩心，決定結婚。2人說，目前已經退休，每天在家裡做做家事、散步，感覺相當溫暖。

也因為吳奶奶來自印尼，下廚可以弄出一桌好吃的印尼菜，王爺爺說，最喜歡吃的就是印尼口味的咖哩飯，特別好吃。也很喜歡和吳奶奶一起生活。2人說，第一次過情人節，感謝華山基金會安排，相當感動又開心。

華山基金會表示，為了讓老情人也能開心過情人節，今年邀請老情人到八德的巧克力共和國，希望在情人節享用大餐，也安排老情人DIY「心心相印」巧克力，最後則在鵲橋下合影。

(中時 )