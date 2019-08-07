台北市長柯文哲6日成立「台灣民眾黨」，他跟王金平、郭台銘的互動也引發關注，筆名人渣文本的輔大助理教授周偉航卻驚爆，他昨天聽到的消息是，王郭會後，似乎決定共挺柯P出來選總統。這一說法差點把網友嚇死。

周偉航在臉書指出，昨天是「台灣民眾黨」創立大會，入口處放著前立法院長王金平、鴻海創辦人郭台銘致贈的花籃，引發外界「郭柯王」結盟的聯想。王金平今天證實與柯文哲週一見過面， 對於是否加入民眾黨，他說，目前沒有打算，「之後誰也不知道。」因緣具足了，就會參加；因緣GG了，就不會參加。

周偉航卻驚爆，他昨天聽到的是，王郭會後，這兩人似乎決定共挺柯P出來選總統。

網友卻認為，「這個有點爆炸。」、「這發展太出乎意料了，我不敢看。」、「最後一句讓我驚覺原來人渣文本的本業是搞笑。」、「沒人要上，現在。」、「這是一個互推出去當盾馬上去死的概念。」

(中時電子報)