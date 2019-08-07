北港朝天宮將於12月28日舉辦「媽祖盃全國馬拉松賽」，特別準備價值8萬元的純金媽祖做為摸彩獎品，7日廟方展示純金媽祖，極具收藏價值，邀請大家來「跑馬拉松，迎金媽祖」，8日起接受報名。

朝天宮「媽祖盃全國馬拉松賽」今年邁入第8屆，豐富的伴手禮、精美的媽祖獎牌，以及完善的規畫路線，讓所有參賽選手念念不忘，在網路上引起熱烈討論，今年報名人數可望突破1萬人。

朝天宮7日舉辦賽前記者會，由雲林縣長張麗善、朝天宮副董事長林欽停、北港鎮長蕭永義等人共同主持，展示經過廟方加持的純金媽祖，做為此次馬拉松賽的最大摸彩獎品，另有各種文創獎品等著民眾來拿。

朝天宮表示，今年馬拉松賽經擲筊請示媽祖，訂於12月28日開跑，除了42公里、21公里、11公里、5公里組別，今年增加「北港繪星組」，可讓選手親子同樂繪燈籠，並於比賽當天懸掛於會場。

廟方指出，比賽當天除有元進莊烤雞與北港在地美食做為補給外，參賽伴手禮有北港日興堂大餅、野菽家營養棒、泰山霸虎BUFF及福袋等豐富好禮。

馬拉松愛好者說，主辦單位準備的伴手禮與獎牌物超所值，加上最後衝刺路線安排在朝天宮廟前「朝聖大道」，所有選手有如明星般接受民眾鼓掌歡迎，經馬拉松同好口耳相傳，北港媽祖盃已是大家必跑的賽事。

(中時 )