美國兩名騎警用繩索牽押一名上了手銬的非裔男性犯嫌照片在網路瘋傳，引爆民眾怒火，德州一名警察局長為此出面道歉。

法新社和「紐約郵報」（New York Post）報導，這張照片令人痛苦地想起美國殘酷種族歧視史上的一些最悲慘時刻，包括在解放黑奴後多年，種族歧視嚴重的南方仍以鏈條拴住黑奴和對黑奴動用私刑。

德州沿海城市加爾維斯敦（Galveston）警察局長赫爾（Vernon Hale）表示，3日因非法侵入遭逮捕的犯嫌尼利（Donald Neely）應乘坐警車到警局，但當時只有騎警在現場。因此尼利被兩名騎警以繩索牽引，步行至警局。

赫爾昨天在臉書（Facebook）發表聲明說：「雖然這是警察受訓的技能，且在某些情況是最佳作法，但我認為，我們員警在這個情況下的判斷力不佳。」

赫爾說，「首先對於造成這種不必要的難堪，我必須向尼利先生道歉」；並說，政策已改變，所以不再需要使用這種方法。

赫爾這項聲明令人失望，部分維權人士表示，他的反應「軟弱無力」；其他人則主張，處罰或開除這些「羞辱」尼利的員警。

人權團體全國有色人種民權促進協會（NAACP）休士頓分會主席道格拉斯（James Douglas）告訴「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）：「這是2019年，不是1819年。」

(中時 )