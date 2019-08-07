颱風來襲前，愛買結帳人潮暴增。（愛買提供）

利奇馬颱風來襲愛買湧人潮，愛買因應颱風和中元節將至，緊急將備貨量提高到平日的5倍以上，今（7日）午來客數增2至3成，4000公斤葉菜銷售一空，銷量是平日的2倍，泡麵也翻3倍、熟食和烘焙則增1倍。

產銷履歷葉菜29元起，泡麵、麵條DM商品單筆滿288元送30元現金折價券。統一袋麵每袋75元、綠巨人健康納福組合包4罐145元、使用北海道鮮乳製成的生乳捲每條120元。

(中時 )