行政院廢除印花稅法，最快明年取消印花稅，引發高雄等地方政府反彈。向來以「黑韓」聞名的財經時事評論員杜紫宸直白指出，印花稅是地方稅，行政院收入一毛也沒少呀！並舉例果園採果消遣蘇貞昌送給工商團體的一個大禮包。

杜紫宸在臉書表示，「蘇貞昌告訴工商團體：送你們一個大禮包，年底免除印花稅。不錯吧？可印花稅是地方稅，行政院收入一毛也沒少呀！

就像隔壁老王家的果園原先是要稱重付費，我現在宣布送大家大禮包，隨便摘，儘管摘，通通免費。」

果真，高雄市長韓國瑜今日出面表示，已跟高市財政局討論過，預估今年的印花稅大概可以收到10億新台幣，由於高雄市政府財政目前是全國負債第一，如果10億元印花稅沒有了，對高雄市政府的財政將是雪上加霜。

新北市長侯友宜亦表示，印花稅是地方稅，對地方的財源非常非常的重要，新北市印花稅就有10.8億元，讓新北市財政面臨的挑戰更加的艱鉅。

行政院廢除印花稅法之議是工商協進會5月與行政院長蘇貞昌早餐會，當面向蘇揆建議廢除印花稅，因印花稅與營業稅有重複課稅之嫌，最終政院拍板同意。

不過，印花稅是地方稅，是地方重要財源，國民黨批評蔡政府廢印花稅實存有私心，全台有15個縣市長是國民黨籍，加上台北市柯文哲，民進黨「一殺要殺16個」，實在是不道德、不負責任、不公平、不恰當的作法，非常可惡。

(中時電子報)