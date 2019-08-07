指考放榜，建台高中共17人錄取國立大學，並一口氣衝出7位頂尖大學。其中劉亦翔、李昊錄國取立台灣大學財務金融學系、徐郁琦錄取國立政治大學法律學系、黃韋博錄取國立政治大學地政學系、胡昭泓錄取國立清華大學資訊工程學系、陳俊佑錄取國立清華大學醫學科學系、楊皓荃錄取國立成功大學系統及船舶機電工程學系。

劉亦翔想朝工程發展，但學測失常力拚指考，專注拿手的英文、數學科目，並考出數學100分，國英數3科高達271.5分錄取台大財務金融學系，他表示，未來將更專注於學業，盼出國考取MBA。

李昊高中三年來一直以財金系為目標，國英數三科考出271.2分，未來將朝理財領域發展，盼成為專業的財金人員。錄取政治大學的徐郁琦與黃韋博於學測表現失常，但兩人化挫折為動力，一同準備指考，把實力紮得更穩固，並於指考發揮實力，分別錄取政治大學法律學系及地政學系，再續同學緣。

建台高中今年共考取醫學系4人，台大3人，清大3人，交大7人，成大3人，政大3人，國立大學75人，較去年更為進步，將持續本著「差異化教學及有效教學」理念培育每一位學生。

(中時 )