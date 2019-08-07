立委蔡易餘唱伍佰經典歌曲愛你一萬年。（張亦惠翻攝）

議員林緗亭說，唯一一個不能挑的情人是阿爸，選余天老歌九月九的酒獻唱給爸爸。（張亦惠翻攝）

水上鄉民代表陸怡蓁以心花開這首歌，唱出心裡的渴望。（張亦惠翻攝）

今年七夕情人節、父親節2天相連，嘉義縣山海區立委陳明文、蔡易餘，今天下午下午13點14分同時間在臉書貼出影片，邀請美女議員林緗亭、劉雅文，鄉代陸怡蓁、張伊芊參加無差別父親節歌唱大賽，獻聲大唱爸爸ㄟ歌，陳明文、蔡易餘表示，誰的歌聲好聽，就交給鄉親來評分。

影片第一位登場的蔡易餘開場就被主持人笑「因為太忙所以單身」，他馬上回說「你怎麼知道我沒有」苦笑帶過，隨後唱起伍佰經典名歌「愛你一萬年」，但中間一度忘詞超尷尬，只好跳到副歌完成任務。

壓軸登場的陳明文，則帶來一支小雨傘，他說，身為父親責任非常重大，感同身受其辛苦，祝福大家父親節快樂，對於今年還是單身的朋友，則希望他們對自己好一點。

陳明文、蔡易餘昨天也同步在自己的官方LINE推出「製作賀卡傳情活動」，只要民眾加入好友後，即可透過系統填上資料，自行製作情人節、父親節賀卡，轉傳給想祝福的對象，積極搶攻網路市場。

這次參加歌唱大賽的6位政治人物參賽者，除了陳明文結婚生子、張伊芊十月出嫁，其餘四人都還是單身，林緗亭說，都在幫蔡易餘輔選，情人有好幾個，唯一一個不能挑的情人是阿爸，決定選余天老歌九月九的酒獻唱給爸爸，並送上蔡易餘痠痛貼布，慰勞辛苦。另一位水上鄉民代表陸怡蓁，她說服務選民太忙，沒時間交男朋友，以心花開這首歌，唱出心裡的渴望，展現出陽光活潑的一面。

至於議員劉雅文苦笑說自己沒有情人，小編笑答強顏歡笑下是一顆寂寞的心，笑翻全場。大林代表張伊芊則說今天是單身沒有情人，只有爸爸。兩人分別唱了劉德華的世界第一等及梁文音的三個願望，祝福老爸父親節快樂。

(中時 )