由劉昊然、宋祖兒主演的《九州縹緲錄》正在WeTV熱播，網友發現《如懿傳》飾演舒妃的陳昊宇，從癡情乾隆皇帝霍建華，改愛飾演世子呂歸塵的劉昊然。有趣的是，網友發現陳昊宇竟撞臉演出《陳情令》爆紅的肖戰，兩人眼睛都大大的，看《九州縹緲錄》時有如看到肖戰穿女裝，直呼兩人應該去演兄妹。也有網友說，肖戰笑起來神韻像郭碧婷，甚至為他取了「肖碧婷」外號，狂P各種兩人神似的圖片，意外引發網友熱議。

《如懿傳》舒妃陳昊宇撞臉《陳情令》肖戰。（WeTV提供）

陳昊宇飾演的小舟公主能言善辯，劇中面對滿座諸侯毫無懼色，被封是少女政治家，網友誇她諸葛亮上身，專治各種疑難雜症。劇中她癡愛劉昊然，但劉昊然心卻在宋祖兒身上，但有一派網友力挺「塵舟CP」，希望她與劉昊然配對，甚至搬出「染色體理論」，「智商基因主要在X染色體上，生男孩智商主要是遺傳母親，若生女孩，父母智商各一半，為了國家的將來，請小舟和世子結婚吧！」

陳昊宇（左）《九州》改愛劉昊然。（WeTV提供）

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