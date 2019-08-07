為配合2015年修正公布的陸海空軍懲罰法第十二條、十三條增加軍官、士官降階懲罰種類，並於該法第十八條立法說明中載明降階徵俸級 換敘配套。 行政院會明擬通過「陸海空軍軍官士官任官條例」部分條文修正案，新增換敘方式，使法制完備。

行政院會排定明天審查人事行政總處簽陳國防部所擬「陸海空軍軍官士官任官條例」第15條之1、第17條、第18條修正草案，法案通過後將轉送立法院審議。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，有關「陸海空軍軍官士官任官條例」修正內容，是為因應若有陸海空軍士官遭調降階級，故新增法條，明定換敘方式。例如有軍官因故從「中校」被降階為「少校」，則其薪資俸點也隨之下調；若從「上尉」降為「中尉」，則其薪資俸點同樣會隨之下調。

依據修正條文草案，軍官、士官依陸海 空軍懲罰法規定，受降階懲罰者，依其現任官階俸級級次，換敘次一官階同一俸級級次；次一官階無同一級次者，得換敘該官階最高俸級級次；無階可降者，降至該官階的最低俸級級次。

(中時 )