中度颱風「利奇馬」來襲！台水公司第四區處表示，據中央氣象局表示，因利奇馬颱風影響，可能造成台灣中部地區有豪大雨現象，導致河川原水濁度飆高，降低淨水場處理能力，進而影響民眾用水。

台水公司第四區處指出，請台中、南投地區用戶先行儲水備用，並配合節約用水措施，多一分的準備就可以少一分的不便。

台水公司強調，颱風期間用戶如有供水問題，請撥打本公司客服服務專線1910，造成不便之處，敬請見諒。

(中時 )