以語言、攝影、音樂、戲曲推廣客家文化 苗栗獲大獎與入圍肯定

每兩年舉辦一次的客家貢獻獎今年邁入第8年，苗栗縣摘下3個獎項。另，在地的榮興客家採茶劇團更於競爭激烈的傳藝金曲獎，以「客家大戲-戲夢情緣」入圍4項獎項。

「客家貢獻獎」代表全球客家最高榮譽，撰編客語字辭典的楊政男，為客家語文研究先行者，奠定客家語文的傳承，榮獲「傑出成就獎－研究發展類」獎項。以相機紀錄客庄生活痕跡的謝其煚已投入1甲子時間，底片多達11萬張，拍下水牛、稻田、農耕、客庄婦女等人文風情，許多作品已典藏於台灣博物館，獲「傑出成就獎－藝術文化類」。致力推動客家山歌的賴仁政，為扭轉客家傳統山歌刻板印象，提高文學性與音樂價值，讓人看見時代背景外，更當作藝術欣賞探索內涵，保存傳統還結合搖滾，世代融合認識更多音樂層面，榮獲「傑出成就獎－藝術文化類」。

推廣客家戲曲文化30年的榮興客家採茶劇團，創造兼具傳統客家戲韻與現代藝術美學的戲曲，今年榮興採茶劇團創辦人鄭榮興、編劇林曉英及榮興工作坊以「客家大戲－戲夢情緣」，入圍傳藝金曲獎最佳音樂設計獎、最佳專輯製作人獎、最佳劇本獎及最佳傳統表演藝術影音出版獎等4項獎項。

苗栗縣長徐耀昌7日頒發「勞苦功高」木雕框畫恭賀楊政男、謝其煚及賴仁政等3位客家貢獻獎得主，頒發「桃李滿門」框畫表揚榮興客家採茶劇團入圍者，對他們在語言、攝影、音樂、戲曲等領域，將客家文化與傳承做出重大貢獻予以肯定與感謝。

(中時 )