指考成績7日放榜，武陵高中表現亮眼，錄取醫學相關系共37人，台清交成政共錄取356人。學生們表現亮眼，成績優秀的學生們也異口同聲，高中並不是只有讀書，反而喜歡做自己喜歡的事情。

廖子賢學測時，國文只差1級分，無法就讀台大法律系財法組，因此決定再努力一點，最後終於如願考上理想科系。另名學生王光勛錄取台大醫，他說，感覺醫師是很有夢想的職業。王光勛也說，自己不認為屬於愛唸書的人，高中反而花很多時間在科展上，也曾在化學項目，於桃園市競賽獲得優等。

錄取台大財金的趙品鈞，則是在高中喜歡玩康輔社，他說，原本就讀2類組，不過發現自己只對數學有興趣，對於物理、化學就還好，最後考量下，錄取財金系。

至於謝文傑錄取台大資工，謝文傑說，自己熱愛程式，也曾參加台大的「資訊之芽」課程。甚至因為暑假沒事幹，自己花了600元，租了1個網站，自己寫好「短網址」程式，證明自己也行。

錄取台大物理的游柏仁，則是籃球校隊隊長，他認為，讀書與打球，並不衝突，其實影響功課，幾乎都跟打球無關。他強調，不管任何事情，只要能善用時間，每天撥出幾個小時讀書、打球，是可以一起進步。他也認為，讀書的訣竅，在於打好基礎，接著學習都會很快速。

(中時 )