利奇馬颱風逐漸逼近，氣象局7日對台灣北部、東部、東南部海域發布海上警報，氣象局簡任技正謝明昌表示，預估8日白天發布陸上警報。8日下午與9日全天是颱風影響最明顯的時候，8日北部、宜蘭的雨勢是大雨、豪雨等級，9日因颱風最接近，整個西半部（含北部）都會提升到豪雨以上等級，要做好防颱準備。

謝明昌分析，利奇瑪經過的路徑海溫較高、風切小，威力仍會增強，7級風暴風半徑約可擴大到250公里，速度也會略為增快。8日下午北部、東北部就會感受到風雨逐漸增強，按規定陸上警報須於預估暴風圈接觸陸地前18小時發布，如果8日白天發布陸警，暴風圈籠罩台灣的時候就從9日起。

氣象局表示，利奇馬會持續增強，也會為台灣帶來充足的水氣。未來路徑預估將朝台灣東北部海面前進，路徑還可能微調，若往北偏一點，對台灣的影響就比較小，如果路線維持不變，陸上警報的範圍就是宜蘭及北部地區。至於詳細的風力、雨量估計表，須到陸警發布才會出爐。

謝明昌強調，由於太平洋高壓向西延伸不如預期強大，使得利奇馬的路線向東、北修正，颱風中心距離台灣也會比較遠些，將從台灣北部海面通過，颱風中心不致登陸；但距離台灣還是很近，加上本身挾帶的水氣豐沛，不能掉以輕心；而在颱風過後將引進西南氣流，中南部也需防豪雨。

氣象達人彭啟明則說，利奇馬的颱風7日已出現，可見威力不容小覷，9日是影響台灣最劇烈的時候，北部、宜蘭要防強風豪雨，各地山區的雨量也會很可觀，接下來還要留意颱風接近台灣時移動速度，這攸關影響時間久暫。大致上，利奇馬會從宜蘭東方的宮古島附近開始接近台灣，暴風圈籠罩的範圍可達苗栗，北部、東北部要特別提防風雨侵襲。

(中時 )