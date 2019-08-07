在首屆政大雄鷹盃政大雄鷹男籃的球員席，有位教練相當眼熟，就是「阿美戰士」楊敬敏，他和政大現任總教練陳子威是高中學長、學弟關係，加上自己未來也有往教練延續籃球生涯的打算，趁著休季期間幫忙，給政大男籃球員增加更多觀念。

陳子威表示，自己小楊敬敏一屆，高中跟國家隊都當過隊友，有一定默契在，而且每年都會聯絡、一起球聚，今年特地邀請楊敬敏擔任客座教練，很感謝他樂意接受，並且義務性質幫忙，「阿敏主要是教球員進攻方面的觀念，他的實戰經驗豐富，看的點不同，可以指導球員場上如何冷靜處理球，以及進攻動作、腳步的運用，這3個月下來，球員吸收不少、成長不少。」

政大男籃教頭陳子威(右)請學長楊敬敏(左)擔任客座教練，分享經驗。(政大雄鷹會提供)

政大男籃隊長張鎮衙則說：「楊敬敏教練會蠻嚴格要求的，希望提醒過的我們盡量不要再犯，該做的部分要做好，還有一些傳球、進攻動作的提點，對我們相當受用。」

楊敬敏指出，這3個多月帶下來，政大球員在海峽盃、雄鷹盃兩個盃賽個人及團隊進步很多，，代表我教的、灌輸給他們的有做到，比較懂得打團隊籃球，至於不足之處，就是技術跟經驗，但這是年輕球員必經之路，有挫折才能成長。」

雄鷹盃今天賽程政大81：66擊退台灣藝大，和台灣師大、清華大學同樣2勝0敗，明天父親節政大要迎戰清大，陳子威表示，有好機會可以呈現球技給球迷，希望可以繳出一場精采的比賽。

(中時電子報)