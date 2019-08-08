「大妹餛飩肉圓」的餛飩顆顆飽滿鮮甜，深受饕客喜愛。（何冠嫻攝）

「大妹餛飩肉圓」提供各式麵食，從餛飩皮到醬料全由店家製作杜絕防腐劑，嚴格把關食品安全。（何冠嫻攝）

位在南苗市場內的「大妹餛飩肉圓」深受在地人喜愛，店內提供各式麵食，不管餛飩、肉圓、水晶餃、麵條、貢丸、魚丸、醬料皆由店家製作，且絕無添加防腐劑要讓饕客吃得安心過癮。

大妹餛飩肉圓的餛飩使用自家販售的台灣黑土豬肉，鄭老闆表示，當時僅經營豬肉販售，家人擔心食安問題，便選用店內瘦肉製作餛飩等，親自把關衛生與品質才吃得安心，結果做出心得與興趣便利用早市時間，開始提供熱騰騰的餛飩、肉圓、水晶餃等。

許多饕客一試成主顧，顆顆飽滿的餛飩嘗起來鮮甜紮實，一口咬下驚豔眾人。鄭老闆指出，餛飩除嚴選黑豬瘦肉外，餛飩皮有別於一班店家的3道工法，而是堅持至少7道延壓工法，吃起來較Q彈、烹煮起來不易軟爛。此外，店內肉圓也為招牌，鄭老闆說明，肉圓皮由米漿製成，雖需費時專研並靠技術製成Q彈口感，但就是為了能讓饕客好消化兼顧健康。

店名：大妹餛飩肉圓

地址：苗栗市米市街84號（南苗市場內）

電話：（037）360518

營業時間：上午6時至下午1時（公休日見店門口）

售價：餛飩湯、乾餛飩40元

(中時 )