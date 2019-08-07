資深藝人安迪、賀一航分別在去年底、今年6月初因癌症惡化辭世，8日將是林吟蔚、曾治豪第一個沒有爸爸的父親節！兩人日前與樓心潼、黃鐙輝錄年代MUCH點唱綜藝《MUCH金點秀》父親節特輯，分享與父親之間的點滴，曾治豪透露爸爸賀一航生前都會傳一大堆「長輩圖」，爸爸走後，通訊軟體一片寂靜；林吟蔚則秀出右肩與父親安迪相同、別具意義的牡丹花刺青，現場感人氛圍令眾人數度哽咽泛淚。

曾治豪在爸爸告別式的隔天，忍痛照常上工，卻遭網友狠批「你爸都走了，你還有心情賺錢？」讓他無奈不已。他表示，爸爸曾告訴他，藝人無論遭遇任何事，都要繼續站在舞台做該做的事，因此當時駐唱的店家問他要不要請假，他一口回絕，因為他始終牢記著父親曾經叮嚀的話語，並且珍惜把握每一次的演出機會。

一旁的黃鐙輝則是對網友的酸語同感痛心，黃鐙輝表示，父親告別式當天，他正出外景，僅向製作人告假1小時回家祭拜，甚至來不及送父親火葬，無法完整送玩父親最後一程，便急忙趕回工作崗位，還得忍悲賣力在鏡頭前搞笑，讓他對於身為演藝人員的辛酸血淚特別感慨。

黃鐙輝深情演唱《回憶裡的你》獻給爸爸。（年代MUCH）

林吟蔚談及父親安迪時，提到右肩上與父親相同的牡丹花刺青，她表示這象徵她將父親一肩扛起，想給他好日子過的意涵，但如今爸爸已經離去，刺青成了她回憶爸爸的媒介。

樓心潼從小由母親獨自扶養長大，奶奶去世才讓父母又有了聯繫，她透露這兩、三年她才與爸爸互動，有次她夢見象徵長輩出事的掉牙齒夢境，爸爸正巧出車禍，看見爸爸受傷照片後的她淚流不止，也因此明白自己其實是愛著父親的。

他們也藉由獻唱〈叫阮的名〉、〈甲你攬牢牢〉、〈聽你聽我〉等多首經典好歌來展現對父親的愛意。

(中時 )