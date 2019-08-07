國道擂台開打！7日下午3時許有兩名駕駛人行經國道3號南向64.5公里，因超車引起糾紛，兩名駕駛遂將車停下，於內側車道扭打，警方接獲報案後，迅速抵達現場，制止雙方衝突，並聯絡救護車將1名受傷的駕駛人送往醫院治療，後將相關涉案人員依法帶回調查偵辦中。

有民眾開車行經國道3號大溪往龍潭方向，發現沿路塞車嚴重，行經64.5公里發現內側車道停了兩輛車，一名駕駛被壓在另一名駕駛身下，不斷遭到搥打。該畫面被其他用路人拍下，貼到臉書爆料公社並稱「太扯了」，網友們表示乍看以為在進行CPR急救，未料實情竟是「十字面固定鎖」，甚至還有網友開玩笑留言說祝他們「騎人節快樂」。

為避免紛爭情事擴大，警方獲報後火速抵達現場，制止雙方衝突，並聯絡救護車將受傷駕駛人1名送往醫院治療，後將相關涉案人員依法帶回調查偵辦中，現場狀況於下午3時45分排除。

警方調查，兩車駕駛因超車因起糾紛，雙方攔車互毆。警方表示，遇有行車糾紛或惡意逼車情形，宜以行車紀錄器記錄，提供影象資料向警方報案，切勿任意攔車或停於車道，造成自己與他人危險。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例43條第1項第3款及第4款規定「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，處6000元以上2萬4000罰鍰。另可涉刑法第 304 條強制罪，有3年以下有期徒刑規定，請用路人勿一時衝動觸法。

(中時 )