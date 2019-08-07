八月艷陽高照，警察在外服勤，需要常補充水分，台中市大台中警察之友會第四辦事處主任林忠坤，替員警加油打氣，將友單位警友顧問致贈的450組保溫瓶，轉贈台中市政府警察局第四分局全體同仁，感謝警察常年為維護治安、交通工作所付出的辛勞，並祝福每位警察爸爸「父親節快樂」。

台中市警局第四分局長吳耀南表示，近日天氣酷熱，同仁於高溫下服勤，即便汗流雨下，依舊堅守崗位執行勤務，非常辛苦，對於同仁熱情、盡心盡力的工作，表示高度肯定。希望同仁在高溫下服勤，能隨身攜帶保溫瓶，務必多補充水分，預防中暑情形；父親節到來，也叮囑同仁辛勤工作之餘，不要忘記表達對家人的愛，記得打通電話給爸爸，說聲「父親節快樂」。

台中市大台中警察之友會第四辦事處主任林忠坤表示，員警犧牲休假、任勞任怨，默默堅守崗位，忙碌的維持交通秩序及守護治安，希望藉由慰勉期盼民眾認知及肯定警察辛勞，多多為員警加油打氣，警友們絕對會強力支持員警給予讚賞，感謝同仁維持轄區治安。

(中時 )