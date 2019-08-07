新北業者在鐵路橋墩附近山坡地違法棄土。（何冠嫻翻攝）

新英里觀音宮前山坡地遭業者違法棄土。（何冠嫻翻攝）

苗栗市新英里山溝地遭不肖業者傾倒廢土，釀南勢坑溪河道阻塞、農田淹水，縣府依違反水土保持法開罰6萬元罰鍰後，又發現業者持續棄土，目前已函送苗栗地檢署調查偵辦。

新北市業者載運土方至新英里觀音宮前山坡地堆棄，苗栗縣政府6月初時調查發現業者已違法堆置120立方公尺，並處以罰鍰6萬元。但上月被發現土堆已高達12公尺，其中最高為15公尺，體積達6000立方公尺，離譜行徑讓附近居民忍無可忍。林姓民眾表示，新英里南勢坑溪因土堆造成河道阻塞，6月11日的大雨釀農田淹水，山上水流從整片茶園沖刷而下，經相關單位疏通河道後，竟見土堆日益增長，擔心遇上大雨將釀更大損災。

縣府水利處7月30日到場現勘，發現土堆距離鐵道橋墩15公尺、距野溪10公尺，倘若土堆因雨水沖刷等向下移動，不僅阻塞溪流更將衝擊橋墩。水利處聘請專業技師勘查評估，確定涉及致生水土流失刑責，並要求將鄰近鐵路橋墩及溪流土堆往後運退，並將業者函送苗栗地檢署調查偵辦。

(中時 )