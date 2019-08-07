中度颱風利奇馬來襲，氣象局已於下午5點半發布海上颱風警報，也預定在8日上午發布陸上颱風警報，周五對台灣影響最劇，至於有沒有機會放颱風假，天氣達人彭啟明則表示桃竹苗、台北、基隆、宜花地區最有機會，中南部基本上是不可能。

根據氣象局資料，利奇馬颱風目前正以時速15公里的龜速持續往西北方前進，強度依舊不斷增強，預估靠近台灣時可能會達中度颱風上限，甚至不排除升級為強烈颱風，但因太平洋高壓向西延伸不如預期，利奇馬路徑也因此東偏，對台灣影響略為減小。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，颱風假的關鍵在於會不會被暴風圈涵蓋到，周五颱風影響最大時，桃竹苗、台北、基隆、宜花地區最有機會達到標準，中南部地區機會較小，但最終狀況還是要看氣象局預測資料，以及各縣市首長決定，而風雨狀況在周四入夜後將會更明朗。

彭啟明指出，利奇馬颱風眼清晰可見、環流完整，後方還有許多水氣支援，威力強勁，有機會進一步增強為強颱，必須特別留意。

(中時電子報)