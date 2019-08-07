上賽季與林書豪同樣效力於暴龍，而且奪得總冠軍的丹尼格林，即將在27日與目前披上黃蜂戰袍的洛齊爾連袂來台，展開3天的旋風之旅。

現年32歲的丹尼格林，2009年選秀會第二輪加盟騎士，2010年轉戰馬刺，在發展聯盟雷諾大角羊隊的時候曾與林書豪同隊，2014年在馬刺隊奪得生涯首冠，2018年與里歐納德一起被交易至暴龍，扛起了先發後衛，今年總冠軍系列賽扳倒尋求3連霸的衛冕軍勇士，幫助暴龍摘下隊史第一座總冠軍。

今夏里歐納德離隊投奔洛杉磯快艇的懷抱，丹尼格林也雖隨里歐納德的腳步來到洛杉磯，但球隊是湖人，以2年3000萬美元的合約披上紫金戰袍。

丹尼格林曾在2013年受邀來台參加「國泰NBA 3X3」的活動，而他也與林書豪很有緣份，今年初林書豪被老鷹交易至暴龍，兩人再續前緣。林書豪日前在電視機前落淚引發不少爭議，丹尼格林也挺身而出支持這位好友，兩人的交情非常深厚。

洛齊爾在2015年首輪第16順位加盟塞爾提克，2017-18球季獲得球團重用，先發打了16場比賽，場均11.3分、4.7籃板、2.9助攻，加上投籃命中率、三分球投籃命中率都創下生涯新高，可惜上賽季與塞爾提克鬧得不愉快，今夏與肯巴沃克互換球隊而來到夏洛特。

這次兩人應知名球鞋品牌「PUMA」來台，預計26日抵台，27日參加記者會，接著還會與粉絲見面以及球鞋發表會，28日離台。

(中時電子報)