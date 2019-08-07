英仙座流星雨大約在每年7月20日至8月20日左右出現，今年的極大期預計發生於8月13日台灣時間下午3時，每小時天頂可見最大流星數（ZHR）預計可達110顆。由於當晚為農曆13，接近滿月，月光將會影響流星觀測，南瀛天文館建議民眾可利用月沒後約凌晨3點半到日出前時間，或是到山上光害較低的地方來進行觀測。

象限儀座流星雨、英仙座流星雨和雙子座流星雨並稱為每年3大流星雨，英仙座流星雨的母彗星是周期為120年的斯威夫特•塔特爾彗星，流星的成因是地球公轉行經彗星軌道時，彗星遺留在軌道上的碎片落入地球大氣層時造成燃燒發光的現象；同一群彗星碎片造成的流星軌跡，其反向延長線相交的點即稱為輻射點，而輻射點所在星座即為該流星雨的名稱。

觀賞流星雨不需要特殊器材，只需肉眼即可觀賞。南瀛天文館建議民眾可前往山區遠離光害，找個視野開闊之處，做好防蚊準備，鋪個野餐墊即可躺下輕鬆等待流星現身。

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