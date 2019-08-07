李永豐表示，劇團13年來公益演出684場，服務148萬個孩子，其費用全靠自立募款而來，因沒有財團支持，必須演出賣票，到全台各地辦活動，然後把營收去做公益演出，是典型的社會企業，公益演出的部分和標案不能混為一談，將正式提告。（張鎧乙攝）

紙風車停演風波，原本經過台中市府北上溝通後，雙方都釋出理解和善意，但律師葉慶元在臉書上指出，紙風車劇團「13年來拿了170個標案，跟政府拿了3.68億元」，卻「宣稱沒拿過公家機關一毛錢」，對此，紙風車劇團執行長李永豐今（7）召開記者會反駁，表示會提告。

李永豐表示，公益演出的部分和標案不能混為一談，明天將正式提告，「我要告訴葉慶元，我們並不是你想像的樣子，我願意親自向葉慶元說明。但如果你堅持沒錯，我就告。」

李永豐表示，從「319鄉村兒童藝術工程」到「368兒童藝術工程」，一共684場的公益演出，每個月的支出開銷全部都公布在網頁上，但任何的標案及商業邀請所得的收入，那是紙風車劇團的專業，作為維持劇團正常營運使用。

李永豐舉例，像是校園反毒演出就是和法務部合作，藝術卡車則是跟縣市政府合作，「就像陳樹菊會賣菜，然後把錢捐助出去。紙風車拿劇團的專業的營收來補助公益演出，兩者不能混為一談。」

李永豐指出，紙風車沒有財團支持，必須演出賣票活動，再將專業收入拿去做公益演出。他表示，如果有縣市不喜歡，就不用邀請紙風車去，不喜歡紙風車的人，也不用買票來看，「但未來如果有惡意攻擊，我們一律提告。」

李永豐表示，若葉慶元理解之後，有意道歉，那他就撤告，「我用生命跟你拚，拚的是一個良心，是做人的基本，我的尊嚴不能被糟蹋。你們認為我是什麼顏色，我就是什麼顏色。我沒有黨派之分，紙風車的核心價值就是為孩子演戲。這是多年來的堅持，我不能因為你一個事件一篇文章，就抹去我過去的努力。」

(中時 )