特教生罰跪浴缸溺斃，父親和阿姨送地檢署掩面不語。（許哲瑗攝）

新北市三重區15歲劉姓少年，今凌晨遭同居的阿姨罰跪在裝滿水的浴缸中，3分鐘卻後離奇溺斃；晚間7時許，警方依殺人罪嫌將阿姨及少年父親移送地檢署複訊；面對大批媒體追問少年死因，阿姨身穿粉色短褲、身材瘦弱，全程以外套蓋頭，左手掩面、右手勾著少年父親，拒絕多做回應，快步走入偵查大樓。

檢察官訊問後認被告劉姓阿姨涉嫌刑法第286條第3項（對未滿十八歲之人施以凌虐致死罪，重罪）罪嫌重大且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。，而死者父親無羈押之必要，具保2萬元。

據了解，劉姓少年為特教班學生，母親多年前因病過世，與父親、妹妹暫住在劉姓阿姨家中，今凌晨3時許，少年因在家中吵鬧，遭劉姓阿姨罰跪在地板，但少年情緒依舊不穩定，阿姨一氣之下，命令他罰跪在裝滿水的浴缸中，不料中途阿姨走出門外抽了根菸，3分鐘後返回浴室，竟看見少年趴在浴缸旁，已無呼吸心跳，雖立即施以CPR急救，但送醫後仍回天乏術。

檢警勘驗後，初步判斷為生前溺水，今下午先帶著阿姨及少年父親，返回案發現場釐清狀況，晚間7時許，依殺人罪將兩人移送地檢署複訊，面對大批媒體追問「昨天晚上發生什麼事？」、「孩子昨天晚上怎麼了」、「為什麼要叫孩子罰跪」 「有把他關在浴室裡面嗎」兩人全程以外套蓋頭、雙手掩面，不發一語快步走進偵查大樓。

(中時 )