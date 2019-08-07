法國著名景點也是歷史建築的巴黎聖母院(Notre-Dame de Paris)今年4月發生大火，標誌性的頂部哥德式塔尖一夜燒毀。法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)宣布要在5年內完成巴黎聖母院屋頂重建工作，但新屋頂的設計卻讓全球建築師爭論不休，一家獨立的建築專業刊物出版商GoArchitect為此舉辦一場設計比賽，在2百多個來自全球的設計案中，由中國大陸建築師的「巴黎心跳」（PARIS HEART BEAT）設計案贏得冠軍。

綜合外媒報導，獨立出版公司GoArchitect舉辦的這場人民的巴黎聖母院設計比賽(The People's Notre-Dame Cathedral Design Competition），目的是為教堂的未來創造新的願景。公開徵求設計案以後，有超過56個國家200多名設計師投稿，投稿作品總數達226件，並有3萬名網友參與投票，最後由兩名中國大陸建築師蔡澤宇和李思蓓(音譯)的設計案獲得冠軍。

巴黎聖母院屋頂重建案設計競賽得獎作品「巴黎心跳」。（圖／GoArchitect官網）

據兩位獲獎建築師對其設計方案的描述，作品「巴黎心跳」主要由三個部分構成：水晶般的屋頂，反射出巴黎歷史悠久的城市面貌；塔尖上的裝置，如時間膠囊般追溯城市的記憶；主體塔尖，以萬花筒的形式來讚美城市景觀。

「巴黎心跳」的重點，就是在萬花筒中心，有一個利用磁懸浮技術、於塔尖頂端浮動的時間膠囊，將每半個世紀打開一次。該裝置在塔尖有節奏地上下浮動，象徵巴黎起伏的心跳。

巴黎聖母院屋頂重建案設計競賽得獎作品「巴黎心跳」塔尖內穹頂的萬花筒式設計。（圖／GoArchitect官網）

另據GoArchitect官網消息，除了中國建築師贏得冠軍外，其餘5個入圍總決賽的作品分別來自加拿大、英國(2位)、美國和日本。

據陸媒報導，蔡澤宇在杭州長大，就讀於北京的清華大學，獲建築設計學士和碩士文憑，隨後前往美國康奈爾大學攻讀建築學碩士，畢業後在一家義大利建築師事務所工作，目前在美國芝加哥SOM建築師事務所任職。蔡澤宇作品曾多次在國際上獲獎，其參與的作品PLAN O獲得ArcBazar奧巴馬總統圖書館設計國際競賽第一名。

另一位設計師李思蓓的相關資訊較少，只知她來自北京，原就讀於北京工業大學，曾於美國康奈爾大學攻讀碩士，目前同樣在芝加哥SOM建築師事務所工作。

(中時電子報)