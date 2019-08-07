微軟(Microsoft)的聯合創始人保羅艾倫(Paul Allen)在去年10月因癌症去世，年僅65歲。這位商業巨頭在生前就表現了對飛機和航空的熱情，他還成立「同溫層發射」(Stratolaunch)的太空運輸，試圖以巨型飛機運送火箭進入太空，可惜公司與飛機目前還無人接手，他所留下的飛機也在拍賣中。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，艾倫這位航空迷，喜歡收藏一般人難以取得軍用機，在他生前，這些飛機保存在他的戰鬥機與裝甲車博物館。現在他已經永遠離開了，許多收藏的飛機都在慢慢被拍賣，最近出售的收藏中，包括他在2011年收購的MiG-29戰機，這架MiG-29被認為是私人收藏的戰機中，狀況最好、性能最佳的。

艾倫的MiG-29UB，是訓練用的雙座戰機，沒有安裝雷達，是在1989年出廠，原本屬於烏克蘭空軍，在冷戰後烏克蘭將其翻新和非軍事化，並在2005年左右，提供給有興趣的私人收藏家。

MiG-29UB Fulcrum - Engine Start, Taxi, Takeoff, Landing

根據資料，艾倫是透過歷史飛行基金會(historic flight foundation)的主席約翰塞申斯（John T Sessions)的門路進口到美國，約翰塞申斯是著名的飛行迷，即使因墜機而失去左腿仍熱熱愛飛行。

艾倫當年收購MiG-29的金額未公開，不過艾倫相當喜歡這架戰機，在他生前經常飛行，並且維持的相當好，據拍賣飛機的航空諮詢公司MENTE Group所說，這架戰機僅有570小時飛機時數，而且它的RD-33渦輪扇發動機，在完全大修後，僅累計了60小時的飛行時數，更好的是，這架戰機所有的儀表和標語，都改造成英語顯示。

(中時電子報)