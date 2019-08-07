靈鷲山第26屆水陸空大法會7日晚上在桃園巨蛋舉辦啟建暨宗教聯合祈福會，邀請跨宗教代表、桃園地方宮廟代表共同參加，為8天7夜的水陸法筵揭開序幕，希望持續「千年水陸、萬世慈悲」的心願力。

7日的啟建暨宗教聯合祈福會先由豐年祭演出，貴賓致詞後接著進行一分禪、全體供香祈福、祈願五穀豐收，國泰民安，感恩大地、宗教代表祝福、心道法師祝福。歡迎海內外民眾踴躍參與，為世界祈福。

(中時 )