靈鷲山第26屆水陸空大法會 7日揭開序幕 20:232019/08/07 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 靈鷲山第26屆水陸空大法會7日晚上，在桃園巨蛋舉辦啟建暨宗教聯合祈福會。（賴佑維翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 靈鷲山第26屆水陸空大法會7日晚上在桃園巨蛋舉辦啟建暨宗教聯合祈福會，邀請跨宗教代表、桃園地方宮廟代表共同參加，為8天7夜的水陸法筵揭開序幕，希望持續「千年水陸、萬世慈悲」的心願力。 7日的啟建暨宗教聯合祈福會先由豐年祭演出，貴賓致詞後接著進行一分禪、全體供香祈福、祈願五穀豐收，國泰民安，感恩大地、宗教代表祝福、心道法師祝福。歡迎海內外民眾踴躍參與，為世界祈福。 (中時 ) #宗教 #代表 #祝福 #聯合 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 「這群人」木星1秒懷胎7個月 展榮、展瑞摸肚祝福 20:422019/08/03 娛樂 藍軍一吐悶氣 拚再翻轉桃園 01:122019/08/04 政治要聞 日本空服員最頭痛的事：擅自拍照 21:342019/08/05 國際 中壢70歲婦 染本土登革熱 04:102019/08/06 地方新聞 黑韓王浩宇家有違建 幾乎不可能拆 19:192019/08/06 政治 蔡英文、陳歐珀聯合競選總部成立 林聰賢出任聯合競總主委 20:382019/08/06 政治 看好桃園消費力 金門酒廠搶進布點 04:102019/08/07 產業特刊 秋行軍蟲噴藥防治 數量減少 04:102019/08/07 地方新聞 手繪父親節賀卡 蘆竹警楊易霖展才藝 09:382019/08/07 社會 新北警局長陳檡文 貼心祝同仁甜蜜過七夕 16:492019/08/07 社會 生活熱門新聞 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 利奇馬持續增強 最新預估路徑曝光 - 生活 利奇馬逼近 氣象局5點半發海警 明發陸警 - 生活 週四颱風假放定了？吳德榮這麼說 - 生活 12天冒出5颱風太驚人？ 日本氣象協會曝2關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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