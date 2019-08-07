信推出新專輯《煉金術》，日前上網紅「那那大師」節目，自嘲是人生新體驗，他看到人來瘋的那那，險些招架不了，一度笑場無法自止，那那當天精心打扮成鐵肺公主「戴愛玲」，邀信飆唱〈壞壞惹人愛〉，那那逼問他：「我跟戴愛玲誰唱得比較好聽？」信妙答：「你很盡力，很娛樂性，我不能違背自己的良心。」讓那那當場臉都綠了。

他們一起嗨唱信的新歌〈為你著魔〉，信坐椅子輕鬆演唱，那那則是用盡全力、扯開喉嚨嘶吼，信貼心教導：「下腹部再用力一點、喉嚨再放鬆一點就可以了，往下沉用你的肌肉慢慢推。」

而父親節到來，信也特別把工作排開，要把時間留給爸爸吃飯慶祝。信爸稱讚信很孝順，也相當疼愛信，過往每次演唱會、簽唱會，信爸都會提早到場參加，很為信感到驕傲。此外，何樂音樂也宣布，信將於10月19日在松山文創園區一號倉庫開唱，詳細資訊請鎖定官方粉絲團。

(中時 )