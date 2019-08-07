曲艾玲從小不愛喝水，直到接觸氣泡水，才從此愛上氣泡水在口中跳動的感覺。長期飲用氣泡水的她，喝出了門道，日前還應品牌邀請，搖身一變設計師，打造聯名訂製瓶，重溫兒時的創作魂。她得意表示，從發想到完稿只花了5分鐘就搞定。

曲艾玲在談創作理念前，無意間透露不為人知的祕密，「我從小就不愛喝一般的水，總覺得它雖然沒味道，卻又有種說不出的口感，爸媽還常因此而生氣」。她後來接觸到氣泡水，猶如發現新大陸，自此一喝數年，她說：「氣泡水可以促進腸胃蠕動，容易有飽足感，這樣就不會暴飲暴食。」不過她也強調，凡事不能過量，不能因為口感好而暴飲。

她介紹自己設計的「AQUAGEN海洋深層氣泡水」聯名訂製瓶，瓶身以各種深淺不一的粉紅色點綴，加上自己的英文名字EllenChu，呈現出跳躍感，問她創作理念，她大笑說：「我是粉紅控啦，越粉紅我就越開心。」並表示，完成品很有訂製服的fu，創作過程很過癮。

曲艾玲快手設計讓廠商驚呼，她謙虛透露，小時候曾學過好一陣子畫畫，「當時天馬行空抒發情感，彷彿一碰到紙筆，創意就會源源不絕產生，但後來長大後，開始被各種框架限制了，那個創意的開關就很像被關掉了一樣」，她開心地說，這次參與設計後，小時候那種無限幻想的感覺又油然而生，希望日後能持續參與藝術領域的創作。

(中時 )