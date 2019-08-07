「麻吉弟弟」周立銘時隔16年推出全新創作專輯《發浪My Wave》，6日邀音樂好夥伴陳零九一起上直播節目《趣你的娛樂》宣傳，黃鴻升說之前曾在某處攝影棚休息室碰到長大後的麻吉弟弟，「是工作人員跟我說，我才知道是你。」這次麻吉弟弟還和網紅反骨男孩的孫生合作，被問到合作狀況，讓他生氣怒喊「孫生拜託，把它唱對好不好，拜託你！」

孫生和麻吉弟弟合作被嫌不認真。（圖／狼谷競技台提供）

新專輯中合作多位人氣新星唱將，包含獲得「金曲最佳國語專輯獎」的孫盛希、創作才子陳零九，兩位主持人也好奇孫盛希得獎前後態度是否有變，陳零九開玩笑地說「她現在都不理我」黃鴻升提醒別亂講話，他連忙改口「沒有，我們現在還是很好啦」，麻吉弟弟說和孫盛希合作這次新歌〈我們〉時她已經得獎，「她很忙，經紀人就說我們希希只有一個小時能來跟你錄音，只有晚上九點到十點這個時間，希希來1小時後十點她就要走了，所以我們碰面就錄了這首歌」麻吉弟弟說：「但是很莫名其妙，花得最少時間，它其實在排行榜是所有的歌最高的，所以我也不知道什麼是上什麼是下了，我開始懷疑自己，真的是沒辦法預測的」海芬笑虧「聽麻吉弟弟講話，可以聽到好多實話啊」

左起黃鴻升（左起）、陳零九、麻吉弟弟、海芬。（圖／趣你的娛樂提供）

麻吉弟弟和孫盛希一起創作寫下〈我們〉這首歌，再度誠實爆料「我們寫歌的過程，不是同一天喔，另外一天，她們說你有2個小時跟希希一起，可是希希還沒吃飯，她要先吃點東西，她來了我們就點了一個披薩，她在彈唱我在錄她，披薩來之前我們大概弄了2個旋律，可是我們覺得還沒有滿意，披薩送到按鈴，她突然說有個想法，想馬上錄下來，我就說好開始錄，她開始彈唱的旋律就是現在專輯中的〈我們〉，一個音都沒有改，就錄了5分鐘」麻吉弟弟慶幸兩人當時選擇抓住5分鐘的靈感，不顧披薩冷掉，才沒讓這首冠軍歌曲因為一個披薩差點沒了。

陳零九（左）和麻吉弟弟合唱默契佳。（圖／趣你的娛樂提供）

海芬好奇麻吉弟弟跟反骨男孩合作，孫生是不是真的很欠罵，一提麻吉弟弟「喔，對，其實我昨天才錄他，我真的好生氣！」黃鴻升說兩人年紀相仿應該容易對上頻率，麻吉弟弟立刻說「這跟年紀沒關係，因為他的年紀就大概停留在18歲左右」孫生惹毛麻吉弟弟的點「我當製作人，唯一的要求就是你給我你100%的努力就好了，我不會再要求更多，100%就夠了」麻吉弟弟笑說「那孫生他有給我他的100%，所以我就沒辦法罵他，但是我自己就有點怒，因為我覺得看到他的努力，ok就錄完了」孫生錄rap錄很久，讓他有點怒喊「孫生拜託，把它唱對好不好，拜託你！」

(中時電子報)