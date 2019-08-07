戴愛玲將9月中推第10張新專輯，期間商演、活動邀約不斷，她日前赴高雄參加活動，熱烈開唱，不過她表示其實當天一早起床發現喉嚨發不出聲音，十分緊張、慌張，似乎是因之前的天氣炎日，加上進出冷氣房，不慎得熱感冒。她也趕緊去醫院打針，讓聲音恢復。她的經紀人仲傑也提到在往高雄的路上，大家幾乎都不跟她交談，只用傳訊息、比手畫腳，為讓她喉嚨多休息，所幸最後順利完成演出。

戴愛玲因新輯，近來戒吃宵夜、少碰澱粉、多運動，即將要拍攝主視覺照、MV等，盼呈現最好的體態給粉絲，她約在3年前透過好友夏于喬開始接觸健身，隨後就迷上運動，現一周去健身房運動5天，相當認真，家中有個小健身房，包括跑步機、TRX等，讓經紀人笑虧：「她好像走火入魔。」而父親節到來，她先前已安排好工作，無法回屏東老家，但向來很孝順的她，準備了6位數的紅包送給父親。

(中時 )