八大《世界第一等》主持人張勛傑日前走訪印尼爪哇「懸崖村」，驚險外景拍攝過程讓他飆罵五字經！張勛傑先要涉險跨過巨浪襲來的礁石，然後踩著當地人自製繩梯，吊掛在高達20層樓高的懸崖邊，一度海風太大造成繩梯巨烈搖晃。回想這過程，他形容「像連續舉30分鐘啞鈴」，手臂發軟發抖，全是勒痕！咬牙苦撐爬完，結束後忍不住怒罵髒話。

張勛傑走訪印尼爪哇，一探絕美祕境。（八大）

張勛傑說：「我不是累，也不是痛，是從沒想到號稱張大膽的我，在任務中途、甚至是一開始下繩梯時，就閃過想要放棄的念頭，到最後全身僅剩只有意志力。」張勛傑為節目跋山涉水，此次挑戰攀爬在毫無安全措施的繩梯上，他說：「眼前景象已經不是恐怖可以形容。」張勛傑分享爬繩梯過程，約60米的高度就像6000米，完全就是「心有餘而力不足」，對比當地大哥就像猴子一樣，老神在在高掛在空中欣賞風景，張勛傑相當緊張，「我也想快一點抵達懸崖底部，但手完全沒力，甚至往下一個階梯的力氣都沒有」，最後只能靠用手臂內側力量慢慢往下的他，手臂紅腫還全是勒痕。

張勛傑走訪印尼懸崖村，先要涉險跨過巨浪襲來的礁石，還要踩當地人自製繩梯吊掛懸崖邊。（八大）

痛苦的是，原以為看完美景能有個完美結尾，卻又遇到司機迷路，網路沒訊號無法定位，好不容易找到當地人願意帶路，車子卻卡在泥地中，一度動彈不得，他說：「經過這次拍攝也再次讓我體會到，擁有好的旅伴和團隊是多麼重要，只要大家團結合作，就能征服更困難的挑戰。」

(中時 )