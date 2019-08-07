想來劇場與屏風約會嗎？台南文化中心即將迎接35歲生日，為擴大回饋長期以來支持台南藝文的市民朋友，特舉辦會員專屬活動「啾」市民朋友「一起」看表演，8月17日邀請屏風表演班嘉賓：電影監製王月、導演李思源及演員朱德剛與觀眾朋友們近距離交流。

台南文化中心與屏風表演班今夏推出特別企畫，為了讓市民朋友透過藝文活動體驗，與表演團體近距離接觸，更深入了解劇場面面觀，精心策畫3大活動，其中一場活動還將把李國修老師投影到螢幕，緬懷這位劇場大師。

3場活動分別為8月17日下午14：30至22：06「啾愛在一起」：劇場相見歡，電影《極光之愛》映前分享；「陽光野餐趣」採報名參加，滿3人前99組贈餐盒，共賞16歲正青春藝術音樂舞蹈戲劇表演；「極光電影院」觀賞極光之愛電影，緬懷一代劇場大師李國修風範，當晚參加臉書極光LOOK活動照片分享，還有機會獲得院線首輪電影票。

(中時 )