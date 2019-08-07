美國與澳洲目前正合力抗衡大陸在太平洋島國的影響力，不過巴布亞紐幾內亞政府近日卻決定，向大陸借貸以償還80億美元的公共債務。外界預料，此舉將引起美國和澳洲的反彈。

上任僅2個多月的巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩日前在總理府接見大陸大使薛冰，並於6日宣布借貸決定。馬拉佩辦公室發布聲明指，政府將於稍後透過大陸大使把請求貸款的正式信件交予北京。馬拉佩表示，巴新銀行、大陸人民銀行和巴新財政部將主理本次貸款事宜。

馬拉佩還要求北京加入太平洋島國自貿協議，以及增加在該國林木業、漁業和資源開發的投資。聲明續指，薛冰已邀請馬拉佩訪陸，並對太平洋島國論壇即將在與台灣有邦交的土瓦魯舉行表達關注。

有分析認為，馬拉佩約2周前才前往澳洲，作為其任內首個外訪國家，預料本次決定將激怒澳洲和美國；而且這會讓大陸成為巴紐單一最大債權人，擴大對該國的影響力。

澳洲外交部則回應，歡迎並支持其太平洋夥伴的發展，惟過程需透明、符合國際標準以及實際需要，避免造成不可持續的債務負擔。

(中時 )