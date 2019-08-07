「我就是最好的父親節禮物了！」父親節前夕，奇美醫學中心與罕病基金會合作舉辦「給爸爸按個讚－父親節暨罕病照護宣導活動」，女兒罹患「迪喬治症候群」的許爸爸一家4口到場，跟著「罕病天籟合唱團」在醫院大廳獻唱，許爸爸說，女兒曾寫「情書」撒嬌致謝，今年更俏皮說「我就是最好的父親節禮物」，讓他既感動又好笑。

8歲許小妹妹出生第9天，身體出現不正常抽搐，不到1個月就確診罹患「迪喬治症候群」，腦部和身材等發育都較遲緩。許榮勝當時與妻子都從事電信業，考量女兒罕病狀況特殊，1周至少要跑3個門診，夫妻為此辭掉工作，改做網拍，花更多心力陪伴女兒成長。許小妹雖發展遲緩、先天性閃光而視力不佳，但卻能牢記聽過的歌曲，全家於是一起加入合唱團。

奇美今天在大廳設置罕病照護諮詢、癌症篩檢和捏麵及畫糖義賣攤位，由醫療副院長田宇峰贈花給現場的父親，為各位爸爸獻上祝福。

奇美遺傳諮詢中心主任林秀娟說明，「迪喬治症候群」是第22號染色體缺失，導致的先天性罕見疾病，可能引發心臟疾病及血液鈣不足等症狀，影響腦部智能和發展遲緩，目前可透過抽血、羊水等孕婦產檢查出。衛福部前年底辦理「罕見疾病照護服務計畫」，奇美遺傳諮詢中心負責雲嘉南地區罕見疾病服務，每年服務逾４００名病友及家庭。

(中時 )